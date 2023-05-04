Ветеран отечественного футбола Геннадий Костылев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» оценил решение международных инстанций отстранить российские клубы от европейских турниров.

«Сейчас нас отовсюду выгнали! Почему? Потому что им так захотелось. Когда США бомбили Югославию, их отстранили от международных соревнований? Нет! Когда они вторглись в Ирак, ничего не произошло. А нас сейчас эта англо-американская сволочь отстранила от всех турниров!

И мы ничего им не отвечаем! Куда это годится? Самое главное, что вся наша общественность молча с этим соглашается, всех всё устраивает. Бардак какой-то!» - сказал Костылев.