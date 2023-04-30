Федотов – о 2DROTS: «Проиграли, но в шоу»

Наставник ЦСКА Владимир Федотов вновь прокомментировал поражение своего коллектива о команды Медиалиги 2DROTS (1:2).

Специалист признал поражение, однако заявил, что назвать позором его нельзя.

«Мы готовились, причём серьезно. Предупреждали: нельзя допустить той самой вальяжности, соперники неплохо играют в футбол», - приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Тренер сказал о том, что игроки «красно-синего» клуба не были оштрафованы, однако поражение в данном матче было использовано тренерским штабом для мотивации игроков.

«Поражение оставило двоякое чувство. Проиграли, но в шоу», - добавил Федотов.