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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вера стал рекордсменом «Оренбурга» по ассистам за сезон в РПЛ

30 Апреля 2023 • 16:18 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
07.05 16:30

Сегодня один из лидеров «Оренбурга» Лукас Вера помог своей команде одолеть кризисный «Пари НН». Аргентинец отдал ассист на Степана Оганесяна, который оформил единственный гол встречи.

Таким образом, Вера сделал уже шестой ассист в сезоне РПЛ. Это является рекордом для игроков «Оренбурга», когда-либо выступавших с этим южноуральским клубом в Премьер-лиге.

Помимо этого, у Веры в этом сезоне есть один забитый гол. Стоимость 26-летнего аргентинца Transfermarkt оценивает в 2,5 млн евро, ранее в СМИ появились новости о возможном переходе игрока в питерский «Зенит».

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Оренбург Лукас Вера
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