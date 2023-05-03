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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Беспроигрышная серия ЦСКА достигла 11 матчей кряду

03 Мая 2023 • 19:30 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
07.05 16:30

Беспроигрышная серия столичных армейцев после сегодняшней победы над «Уралом» в Екатеринбурге составляет 11 матчей. Началась она 12 марта – тогда в Москве подопечные Владимира Федотова разгромили самарские «Крылья Советов» и с тех пор больше не знали поражений в официальных встречах, победив в них восемь раз и три раза сыграв вничью.

В последний раз на сегодняшний день ЦСКА проигрывал 5 марта. Тогда в рамках 18 тура столичная команда неожиданно в гостях уступила «Сочи» Курбана Бердыева – 0:2.

Подробности 11 матча ЦСКА без поражений читайте в нашем репортаже.

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ЦСКА МОСКВА ОРЕНБУРГ
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