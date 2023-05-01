Корнаухов: «Обляков — футболист, который нравится любому тренеру»

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался об игре Ивана Облякова в футболке «армейцев».

«Иван — футболист, который нравится любому тренеру. Потому что универсал с приставкой «супер»! Может спокойно выйти и в опорной зоне, и левым латералем, и инсайдом. В последних матчах ему отводят роль крайнего нападающего», — заявил тренер ДЮСШ ЦСКА в интервью изданию «Спорт-Экспресс». По его мнению, 10-й номер «армейцев» неслучайно достался именно Облякову после ухода Алана Дзагоева, также отметив, что Иван улучшил навык принятия решений на футбольном поле за последний год.

Напомним, что Иван Обляков выступает за ЦСКА с 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 34 матча в рамках всех состязаний, в которых полузащитник забил семь голов при семи ассистах.