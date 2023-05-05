Личка: «Моя личная мечта — быть между 8-10 местом»

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка высказался о месте команды в турнирной таблице нынешнего сезона Премьер-лиги.

«В начале сезона мы понимали, что нужно привыкнуть к интенсивности игры в РПЛ, к качеству других команд. Я рад, что мы сейчас находимся там, где находимся. Это была моя личная мечта — быть между восьмым и 10-м местом», — заявил чешский специалист, чьи слова приводит «Матч ТВ». Также Личка оценил предстоящий матч против столичного ЦСКА, отметив, что «Оренбургу» будет тяжело с таким сильным соперником, который находится в хорошей форме.

Напомним, что после 25 туров подопечные Лички занимают восьмое место в таблице, набрав 39 очков. Матч против ЦСКА пройдёт в воскресенье, 7 мая.