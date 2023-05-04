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Гришин рассказал, как Головин и Чалов попали в основной состав ЦСКА эксклюзив

04 Мая 2023 • 21:40 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
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Оренбург
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07.05 16:30

Бывший главный тренер дублирующего состава ЦСКА Александр Гришин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в 52-й день рождения экс-наставника «армейцев» Леонида Слуцкого оценил его тренерские качества.

«Мы не самым тесным образом контактировали друг с другом во время его работы с основным составом. Общались про футболистов, которых он хотел взять из дубля, и выслушивали на персональном уровне рекомендации. У нас с ним были сугубо профессиональные рабочие отношения: мы давали игроков в основной состав, он их дальше развивал.

У нас эта работа получалась. Так к нему попали Чернов, Головин, Чалов, Кучаев, Помазун и многие другие. Был хороший симбиоз молодёжной команды и основной.

У него был помощник, который ведал продвижением молодых игроков в основу, он внимательно отслеживал все успехи молодёжи, давал Леониду Викторовичу соответствующую информацию», - сказал Гришин.

                                                                                         

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Леонид Слуцкий Александр Гришин
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logi
04 Мая 2023 в 22:27
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