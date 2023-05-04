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Сёмин предположил, что Слуцкий возобновит тренерскую карьеру в ближайшее время эксклюзив

04 Мая 2023 • 22:05 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Оренбург
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07.05 16:30

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в 52-й день рождения экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого оценил его тренерские качества.

- Вы считаете Леонида Викторовича тренером высокого уровня?

- Он однозначно талантливый человек. Он добился успехов с ЦСКА за счёт своей эксклюзивной манеры поведения. Он хорошо знает свою профессию, поработал в качественных командах за границей, приобрёл там колоссальный опыт, который обязательно пригодится ему. Думаю, что в ближайшее время он снова возобновит свою тренерскую карьеру. Он понимает все аспекты взаимоотношений между тренером и игроком, поэтому футболисты, которые работали под его началом, сейчас проявляют себя на высшем уровне.

- Как вы смотрите на его высокую медиаактивность? Многим она не нравится.

- Я иначе смотрю на этот вопрос. Я был у него на передаче, он задавал мне интересные профессиональные вопросы. Он очень тонкий психолог, мне понравилось у него на интервью.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Юрий Сёмин Леонид Слуцкий
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logi
04 Мая 2023 в 22:27
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