У Карраскаля было несколько предложений из Турции, но ЦСКА отказался продавать игрока

Агент Адем Чебеджи рассказал, что у полузащитника столичного ЦСКА Хорхе Карраскаля этой зимой было несколько предложений из не самого слабого чемпионата Турции. Однако руководство армейцев напрочь отказалось от продажи игрока и отвергло их.

«О конкретных суммах мне неизвестно, но я знаю, что Карраскаль — это особенный игрок, в ведущих клубах чемпионата Турции ему было бы не трудно заиграть», - признался Чебеджи порталу Metaratings.

Сегодня вечером российское медиапространство поразила уникальная новость. Карраскаля признали лучшим дриблёром мира – колумбийцу удалось опередить в рейтинге мировых звёзд футбола, в него попали Лионель Месси, Джек Грилиш и Лерой Сане.