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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У Карраскаля было несколько предложений из Турции, но ЦСКА отказался продавать игрока

06 Мая 2023 • 00:07 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
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07.05 16:30

Агент Адем Чебеджи рассказал, что у полузащитника столичного ЦСКА Хорхе Карраскаля этой зимой было несколько предложений из не самого слабого чемпионата Турции. Однако руководство армейцев напрочь отказалось от продажи игрока и отвергло их.

«О конкретных суммах мне неизвестно, но я знаю, что Карраскаль — это особенный игрок, в ведущих клубах чемпионата Турции ему было бы не трудно заиграть», - признался Чебеджи порталу Metaratings.

Сегодня вечером российское медиапространство поразила уникальная новость. Карраскаля признали лучшим дриблёром мира – колумбийцу удалось опередить в рейтинге мировых звёзд футбола, в него попали Лионель Месси, Джек Грилиш и Лерой Сане.

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Евро-Футбол.Ру,
Хорхе Карраскаль Адем Чебеджи
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ЦСКА МОСКВА ОРЕНБУРГ
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