Ветеран ВОВ нанёс удар по мячу перед матчем ЦСКА – «Оренбург»

В воскресенье вечером матч 26-го тура чемпионата России проводят ЦСКА и «Оренбург». Перед началом игры символический удар по мячу нанёс ветеран Великой Отечественной войны – 96-летний Николай Герасимов. Об этом информирует пресс-служба московского клуба.

Следить за матчем Премьер-лиги между ЦСКА и «Оренбургом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Если «армейцы» не смогут добиться победы в этом матче, то «Зениту» для оформления чемпионского титула будет достаточно сыграть вничью со «Спартаком». Битва двух столиц стартует в 18:00 по московскому времени.