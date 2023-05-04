Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в 52-й день рождения экс-наставника «армейцев» Леонида Слуцкого оценил его тренерские качества.

- Многие эксперты считают Леонида Викторовича нефутбольным человеком. Вы согласны с такой точкой зрения?

- Он завоевал много трофеев – вот вам и ответ. Когда он пришёл в ЦСКА, у него был хороший подбор игроков, их надо было всего лишь направить в нужное русло.

- Его часто упрекают в том, что он не был профессиональным игроком.

- В современном футболе есть много аналогичных примеров – тот же Моуринью добился больших успехов. Теперь всем необязательно быть профессиональными спортсменами, достаточно при помощи теоретических материалов выучить всю базу. Вратарей теперь вообще тренируют дистанционно.

- Вы много лет вместе со Слуцким работали в ЦСКА. Бывали ли у вас смешные случаи на тренировках?

- Он всегда вёл себя по-разному. Иногда был суровым, иногда относился к тренировочному процессу с юмором. Всё зависело от результатов. Особенных историй, связанных с ним, у меня нет. Мы даже в процессе тренировок стояли друг к другу спиной, я его толком не видел.

- Как вы смотрите на его высокую медиаактивность?

- Ему это нравится, вот он и занимается такими вещами. Лично мне они никогда не были близки, тут я не в праве его судить.