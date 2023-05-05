Кавазашвили: «Обляков восходит к пику своего совершенства»

Ветеран столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили по достоинству оценил Ивана Облякова как лучшего игрока РПЛ в прошедшем апреле. Напомним, молодой полузащитник ЦСКА обогнал в борьбе за награду даже голеадора питерского «Зенита» Малкома Филипе.

«Он восходит к пику своего совершенства, от души его с этим поздравляю. Он забивает голы, играет агрессивно в хорошем плане этого слова, вызывается в национальную сборную», - цитирует ветерана «Спорт День за Днём».

Всего у Облякова, если рассматривать текущий сезон, семь голов и восемь ассистов в рамках РПЛ и Кубка России.