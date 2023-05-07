ЦСКА забил «Оренбургу» уже на девятой минуте

ЦСКА и «Оренбург» проводят матч 25-го тура Премьер-лиги. Если первый поединок дня между «Пари НН» и «Уралом» голами не порадовал, то здесь первый результативный удар был нанесён уже на девятой минуте. Мяч с углового был доставлен в центр штрафной площади, и Игорь Дивеев прицельно головой срезал его впритирку с дальней штангой. Если ЦСКА удержит победный счет, в таком случае опередит и «Спартак», и «Ростов», выйдя на вторую строчку в таблице. «Оренбург» делит седьмую позицию. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.