Орещук рассказал, почему ЦСКА не нужен Языджи

Бывший функционер столичного «Динамо» Роман Орещук отреагировал на последние слухи о возвращении в московский ЦСКА турка Юсуфа Языджи.

«Языджи ЦСКА не нужен. У него проблемы со здоровьем, да и дорогой он футболист», - рассказал Орещук Rusfootball.

Напомним, что Языджи отлично провёл в ЦСКА прошлую весну – в армейском клубе турок смог забить восемь голов и отдать три ассиста. Нынешний сезон игрок невзрачно проводит у себя на родине – в «Трабзонспоре», который уже практически не борется за попадание в еврокубки на будущий сезон.

Федотов ответил, вернётся ли Языджи в ЦСКА