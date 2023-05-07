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Федотов: «Всё решится на нашем поле, всё зависит от нас»

07 Мая 2023 • 16:21 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Оренбург
1 1.45 X 5.00 2 6.20
1-й тайм

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- «Ростов» вчера проиграл. Сегодня в случае успешного результата вы его можете обогнать и, возможно, можете обогнать «Спартак». Что думаете по этому поводу, является ли это какой-то дополнительной мотивацией для команды? Посматриваете ли в таблицу, как это всё работает?

- Мы вообще не думали и от вас узнали, потому что всё решится на нашем поле и всё зависит от нас. Мы должны сегодня выходить максимально собранными, сконцентрированными, показать свою игру, сломить сопротивление соперника. Таким ключом.

- Гайич не сможет играть из-за перебора желтых карточек. Его замена скажется на игре  команды с тактической точки зрения? Или это просто замена?

- Мы всегда задаем такие вопросы «А как?», «А за что?», «А зачем?». Вот всё на футбольном поле будет видно, скажется или нет. Но у нас есть группа футболистов, которые у нас в тренировочном процессе. Ну вот они этот шанс используют, чтобы не сказалось. По-другому не бывает.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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ЦСКА МОСКВА ОРЕНБУРГ
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