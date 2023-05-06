Пономарёв — об РПЛ: «Команды начали играть в советский футбол, даже стало интересно смотреть»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся с «Оренбургом».

Ветеран назвал «Оренбург» неплохой командой, отметив, что сейчас в чемпионате России многие коллективы подтянулись к лидерам и начали демонстрировать советский футбол.

«Даже интересно стало смотреть футбол. А всё потому что стали играть в советский футбол. Стали открываться за спину, открываться на скорости, всё это создаёт неудобство обороне противника», — приводит слова Пономарёва Metaratings.

Матч ЦСКА — «Оренбург» состоится завтра, 7 мая. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. На данный момент «армейцы» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, опережая восьмой «Оренбург» на девять очков.