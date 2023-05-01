Пономарёв: «ЦСКА — фаворит в борьбе за второе место»

Бывший футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о шансах «армейцев» занять второе место по итогам сезона Премьер-лиги.

«Можно сказать, что ЦСКА — фаворит в борьбе за второе место. Состав у «армейцев» очень хороший, оборона в порядке. Полузащита тоже работает на полную мощность. Федотов варьирует нападение», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, серебро «армейцев» будет закономерным, отметив, что «Ростов» с трудом продвигается по турнирной таблице с большой усталостью.

Напомним, что после 25 туров Премьер-лиги ЦСКА находится на четвёртой строчке, отставая от идущего вторым «Ростова» на два очка.