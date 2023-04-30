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Масалитин: Можно построить спорткомплекс на Алтае, «Барселона» же летает на турниры в США эксклюзив

30 Апреля 2023 • 13:30 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Оренбург
07.05 16:30

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что руководство «армейцев» собирается строить новую базу для клуба.

- Появилась информация, что ЦСКА при поддержке спонсоров решился на строительство новой базы в Москве. Вы одобряете эту идею?

- Естественно, у каждого клуба должна быть своя база. У ЦСКА как у одной из отечественных топовых команд должны иметься все условия для проведения тренировок. У многих зарубежных клубов на их базах вообще собраны лучшие тренажёры мира.

Я вообще говорил, что РФС может построить новую базу в Крыму, чтобы там все отечественные команды проводили сборы. Или же можно сделать тренировочный центр на Алтае - он сильно похож на Австрию и Швейцарию, плюс там не так жарко. И будет возможность круглогодично там тренироваться. Возьмите тот же «Краснодар». Там Галицкий вообще построил несколько стадионов и парк - отлично!

- Если на Алтае возвести такой спортивный комплекс, туда могут не поехать иностранные клубы. Какой в этом толк?

- А кто знает, что будет через пять лет? Никто не знает. «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» летают в США и в Азию на специальные турниры. Почему? Потому что там созданы хорошие условия, дело не в расстоянии. А на Алтае к тому же смогут тренироваться многие отечественные клубы. Тот же «Енисей».

- Кстати, а где тренировалось ваше поколение игроков ЦСКА?

- Где и все остальные команды. В Кудепсте, большой Сочи. Играли там между собой. «Спартак» вообще никуда не выезжал, в манеже тренировался. Я вообще за то, чтобы в каждом регионе у нас в стране создавались футбольные центры притяжения.

Роберт Иванов

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Евро-Футбол.Ру,
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30 Апреля 2023 в 14:36
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