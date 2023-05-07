Гришин: ЦСКА проведет блестящий сезон, если возьмет кубок и сохранит второе место в чемпионате

Тренер юношеской команды ЦСКА Александр Гришин высказался о выступлении столичного клуба в нынешнем сезоне.

Специалист отметил, что ещё летом было понятно, что бороться с «Зенитом» за чемпионство будет тяжело, в нынешнем сезоне второе место можно прировнять к первому, и если ЦСКА выиграет Кубок России и завоюет серебряные медали, то это будет успехом.

«Основной матч в чемпионате будет со «Спартаком», после которого все станет ясно. По игре ЦСКА ближе всех ко второму месту», - приводит слова Гришина Sport24.

ЦСКА после победы над «Оренбургом» (2:1) поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.