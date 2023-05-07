Личка порассуждал о задачах «Оренбурга» на концовку сезона

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Сегодня два изменения в составе по сравнению с прошлым победным матчем. В запасе остался Марин, а Мансильи сегодня нету даже в заявке. С чем эти два изменения связаны?

- У Мансильи травма, которую он получил еще в игре с «Пари НН», поэтому я не хочу рисковать, а хочу, чтобы он играл еще до конца сезона, поэтому мы его оставили дома. Джимми Марин? Он сыграл 60 минут, сегодня я включаю в игру Аюпова, это была замена тактического свойства.

- Сейчас «Оренбург» на седьмом месте всего в четырех очках от пятерки. Есть какая-то конкретная задача сейчас на финише сезона, какое место «Оренбург» должен занять?

- Конкретная задача перед сезоном - сохранить место в Премьер-лиге. Моей мечтой было закончить сезон в районе 8-10-го места. Понятно, сегодня осталось пять игр, 15 очков разыгрывается. У нас в календаре три команды, которые там бьются впереди, и «Урал», который играет за выживание. «Торпедо», которому будет тяжело остаться. Надо попробовать набрать максимум очков, чтобы остаться в первой половине таблицы.