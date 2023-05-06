Чепчугов — о Карраскале: «Опередить таких футболистов, как Месси, Грилиш, Сане и Леау — настоящее достижение»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов отреагировал на попадание полузащитника московской команды Хорхе Карраскаля на первое место в рейтинге лучших дриблёров мира по версии CIES Football Observatory.

Напомним, что 24-летний колумбиец превзошёл таких известных футболистов, как Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Лионель Месси («ПСЖ»), Лерой Сане («Бавария») и Рафаэл Леау («Милан»).

«Это действительно настоящее достижение — быть первым и опередить таких футболистов, как Месси, Грилиш, Сане и Леау. Мои поздравления, только вперёд и удачи!» — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Карраскаль провёл за ЦСКА 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Свой ближайший матч «армейцы» проведут завтра, 7 мая, против «Оренбурга». Начало — в 16:30 по московскому времени.