Агент Дивеева прокомментировал возможную продажу футболиста

Олег Ерёмин, представитель защитника столичного ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о возможной продаже футболиста.

«Не знаю об ничего. Впервые слышу об этом. На данный момент мы ведём переговоры с ЦСКА», — заявил агент игрока сборной России в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что ранее появилась информация о желании руководства ЦСКА продать Игоря Дивеева из-за завышенных требований футболиста по размеру нового контракта. 23-летний защитник выступает в футболке «армейцев» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в шесть миллионов евро.