Нигматуллин считает, что ЦСКА абсолютно заслужил сыграть в Суперфинале Кубка России

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин полагает, что выход столичного ЦСКА в Суперфинал Кубка России – абсолютно заслуженное событие.

«Этот клуб очень качественно поработал зимой, в его игре видна тренерская рука. Всё абсолютно по делу, они показывают это своими выступлениями как в Кубке России, так и в Премьер-лиге», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Напомним, что армейцы Москвы под руководством Владимира Федотова вчера одолели «Урал» - 2:1. Счёт по сумме двух встреч (3:2) позволил московской команде стать первой участницей Суперфинала Кубка России – матч пройдёт 11 июня на арене «Лужники» в городе Москва.

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