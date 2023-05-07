Тошич видит ЦСКА в топ-3 РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился своими мыслями о том, как команда завершит нынешний сезон.

«ЦСКА завершит сезон в топ-3. Это сильный клуб, который умеет очень хорошо играть на финишном отрезке. Также желаю красно-синим победы в Кубке России!» - сказал Тошич, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

В субботу ЦСКА проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Оренбурга». Не пропустите текстовую трансляцию этого поединка. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 16:30 по московскому времени.

Если ЦСКА обыграет «Оренбург», то гарантированно поднимется в топ-3 Премьер-лиги.