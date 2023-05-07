ЦСКА - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 26-м туре чемпионата России по футболу встречаются ЦСКА и «Оренбург».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча ЦСКА Москва - Оренбург
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Протокол игры
|(1:0) Дивеев Игорь9'
Сысуев Николай•Эктов Александр•Хотулёв Данила•Гойкович Ренато•Стаматов Матео•Аюпов Тимур•Капленко Кирилл•Вера Лукас Габриэль•Ковалёв Юрий•Флорентин Сесар Габриэль•Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
07 мая. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).
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