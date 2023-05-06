Марио Фернандес не вернётся в Россию летом

Журналист из Бразилии Фабио Алейшо поделился комментарием о возможном возвращении в ЦСКА Марио Фернандеса.

«Я думаю, что вряд ли Марио вернется. Жена у него снова беременна. В октябре будет ребенок. Еще и учитывая все, что происходит, в ближайшее время вряд ли Марио вернется», — приводит слова Алейшо «РБ Спорт».

Журналист рассказал, что часто общается с Фернандесом и, по словам игрока, он не планирует возвращаться в Россию летом, но и в Бразилии он выступать не будет. Если до зимы он не вернется в ЦСКА, то, вероятно, закончит карьеру, считает Алейшо.

Ранее 32-летний Фернандес покинул «Интернасьонал», за который провел пять матчей.