ЦСКА не рассматривает аренду или продажу Мухина

Руководство столичного ЦСКА планирует сохранить полузащитника команды Максима Мухина.

По информации издания «РБ Спорт», боссы «армейцев» не рассматривают вариант с продажей или арендой футболиста российской сборной, несмотря на беспокойство Мухина относительно игровой практики и интерес со стороны московского «Локомотива».

Максим Мухин перебрался из «Локомотива» в ЦСКА летом 2021 года. С тех пор полузащитник провёл за «армейцев» 52 матча, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в три миллиона евро.