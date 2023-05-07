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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Два ассиста Медины позволили ЦСКА переиграть «Оренбург» и вспорхнуть на второе место в РПЛ

07 Мая 2023 • 18:27 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
2:1
Оренбург
окончен

«Оренбург» и московский ЦСКА сошлись в рамках чемпионата России. Встреча 26-го тура РПЛ состоялся 7 мая на стадионе «ВЭБ Арена».

Протокол игры  
ЦСКА Москва2:1Оренбург
(1:0) Дивеев Игорь8'  
(2:0) Медина Хесус87'  
  (2:1) Оганесян Степан
Акинфеев ИгорьВиллиан РошаДивеев ИгорьМойзесГлебов Кирилл 46' (Набабкин Кирилл ( 46') Зделар Саша  66' 79' (Кучаев Константин ( 79') Мендес ВикторМедина ХесусОбляков Иван 42' (Мухин Максим ( 42') Заболотный Антон 89' (Карраскаль Хорхе ( 89') Чалов Фёдор
Запасные: Агапов ИльяЕрмаков НикитаЩенников ГеоргийТороп Владислав
Сысуев НиколайЭктов АлександрХотулёв Данила  74'Гойкович РенатоСтаматов Матео  65' 65' (Оганесян Степан ( 65') Аюпов Тимур  45'Капленко КириллВера Лукас ГабриэльКовалёв Юрий 65' (Печенин Кирилл ( 65') Флорентин Сесар Габриэль  44' 82' (Обухов Владимир ( 82') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 82' (Титков Николай ( 82')
Запасные: Сиваков МихаилПерес МатиасГошев ЕвгенийКеняйкин АлексейМарин ДжиммиПолуяхтов ВладимирКапустянский Данил
07 мая. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

ЦСКА перед собой видел не просто домашний матч против «Оренбурга», а реальную возможность взлететь на вторую строчку. «Ростов» сенсационно проиграл «Факелу», «Спартаку» предстоит сложнейший выезд в Санкт-Петербург, «армейцам» же нужно лишь переиграть команду Лички. Для этой цели Федотов даже воссоединил дуэт форвардов Чалов – Заболотный, усадив на скамейку запасных Константина Кучаева.

Москвичи, мотивированные вторым местом, сразу взялись за дело. Виктор Мендес с левого угла штрафной площади закинул на Заболотного, Антона потеряли защитники, но форвард ударом с разворота пальнул точно во вратаря. На добивание стремился Иван Обляков, однако и тут игрока ЦСКА постигла неудача – не пустили его к мячу.

Быстрый гол ЦСКА всё-таки состоялся, прилетев довольно буднично. Хесус Медина от угла поля подал в центр штрафной площади, Игорь Дивеев там хорошо выпрыгнул и несильно пробил впритирку со штангой. Прыжок Сысуева сделал эпизод только краше – 1:0. Гол оказал негативное влияние на ЦСКА. «Армейцы» всё ещё больше владели мячом, чаще наступали, но атаки уже не блистали остротой.

«Оренбург» огрызнулся на стандарте, когда Воробьёв забрал отскок, но мяч после удара Дмитрия опустился уже на сетку, а больше ничем гости не отметились. У ЦСКА из плохих новостей – потеря Облякова из-за травмы. За пару минут до перерыва заменил Ивана Мухин, а после перерыва ещё и Набабкин вышел вместо молодого Глебова. Команды вроде бегали от ворот до ворот, но значимых событий на поле не происходило.

Мог выскочить на рандеву с Акинфеевым Воробьёв, но Дивеев чётко сыграл в обороне, накрыв форварда после разрезающей передачи Веры. А вот Антон Заболотный на рандеву с Сысуевым выскочил, получив передачу от Мухина. Бил с угла вратарской форвард, но голкипер ногой отвёл угрозу. «Оренбург» ответил контратакой Печёнина и Оганесяна, которую Степан должен был завершать ударом по пустым воротам, но перебежал он место передачи и просто не смог пробить.

В концовке ЦСКА ещё растранжирил пару моментов: Сысуев сам вынес мяч на Мухина, но сам же затем и ликвидировал угрозу, выиграв дуэль нервов у Максима. А Заболотный и Чалов слишком увлеклись розыгрышем, вывели неплохо Мендеса, но того уже успели накрыть. Но давление не осталось без отражения на табло. Медина обошёл соперника, устоял после подката и с фланга покатил на Чалова, а Фёдор за два касания пробил мимо Сысуева – 2:0. Правда, в компенсированное время гости сподобились на гол престижа. Степан Оганесян открылся на грани офсайда, продавил Дивеева и точно пробил - 2:1.

Но этот мяч уже ничего изменить не мог. ЦСКА победил и совершил скачок сразу на второе место.

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