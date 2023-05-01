Дасаев: «Трудно сказать, кто сейчас лучший вратарь в России»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о лучших вратарях России на данный момент.

«Мне нравится Акинфеев. В таком возрасте он все ещё играет, дай Бог, чтобы и дальше играл. Сейчас Игорь в неплохой форме. Моментами нравится и Сафонов, но сейчас Матвей сдал. Трудно сказать, кто конкретно сейчас лучший вратарь в России», — заявил легендарный голкипер в интервью изданию Sport24.

Напомним, что Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. По итогам прошлого сезона капитан «армейцев» был признан лучшим вратарём чемпионата.