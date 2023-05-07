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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игроки хоккейного ЦСКА совершили круг почёта с Кубком Гагарина в перерыве матча РПЛ - видео видео

07 Мая 2023 • 18:20 Комментировать
ЦСКА Москва
2:1
Оренбург
окончен

Игроки хоккейного ЦСКА совершили круг почета с Кубком Гагарина в перерыве матча 26-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб принимает футбольный клуб «Оренбург».

В перерыве встречи «армейцы» совершили круг почета вместе с главным тренером Сергеем Фёдоровым.

 

Напомним, что ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина переиграли казанский «Ак Барс» по итогам семи встреч, одержав решающую победу в столице Республики Татарстан со счётом 3:2. Столичный клуб завоевал титул второй сезон подряд: в прошлом году был повержен магнитогорский «Металлург». 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Оренбург
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