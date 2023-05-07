Игроки хоккейного ЦСКА совершили круг почета с Кубком Гагарина в перерыве матча 26-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб принимает футбольный клуб «Оренбург».

В перерыве встречи «армейцы» совершили круг почета вместе с главным тренером Сергеем Фёдоровым.

Напомним, что ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина переиграли казанский «Ак Барс» по итогам семи встреч, одержав решающую победу в столице Республики Татарстан со счётом 3:2. Столичный клуб завоевал титул второй сезон подряд: в прошлом году был повержен магнитогорский «Металлург».