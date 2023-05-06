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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник ЦСКА Гайич рассказал, в каком компоненте ему необходимо прибавить

06 Мая 2023 • 10:47 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
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07.05 16:30

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о своей игре в нынешнем сезоне.

Сербский футболист отметил, что удовлетворён своим первым сезоном в ЦСКА, так как его команда провела много хороших матчей. При этом Гайич подчеркнул, что ему хотелось бы лучше действовать в нападении.

«Я удовлетворён тем, что показывал на поле. Мне нравится, как мы успешно выходили из тех ситуаций, в которые попадали. Единственное, мне бы хотелось прибавить в атакующих действиях. Считаю, что уже удалось сделать шаг вперёд», — цитирует Гайича пресс-служба ЦСКА.

В текущем сезоне 27-летний Гайич провёл за ЦСКА 37 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач. После 25 туров РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 48 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Милан Гайич
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