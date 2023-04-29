Кучаев впервые в карьере отдал два ассиста за игру

Полузащитник столичного ЦСКА Константин Кучаев сегодня в рамках выездного матча против грозненского «Ахмата» отдал два ассиста. Как уточняет портал Opta, две голевые передачи за матч 25-летний россиянин оформил впервые в карьере.

Что касается последних пяти матчей, то у Кучаева в них набралось четыре ассиста, а в первых 99 играх в чемпионате России он отдал лишь пять ассистов.

Напомним, сегодня днём армейцы Москвы одержали важнейшую в турнирном плане победу над «Ахматом» в гостях и оторвались от пятого места на восемь очков.

О том, как проходила игра двух соседей по турнирной таблице, читайте в нашем репортаже.