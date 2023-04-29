ЦСКА успешнее всех в РПЛ играет в Грозном

Столичный ЦСКА сегодня одержал уверенную победу над грозненским «Ахматом» в рамках 25 тура РПЛ. Армейцы забили грозненцам на выезде три мяча, пропустив лишь однажды.

Как рапортуют знатоки футбольной статистики с портала Opta Sports, ЦСКА является самым успешным клубом Премьер-лиги, если учитывать выезды в Грозный. Армейцы выиграли 63% выездных матчей против «Ахмата» (а это 10 из 16). Теперь у ЦСКА самый высокий процент выездных побед над грозненским клубом в Премьер-лиге, если учитывать только те команды, которые гостили в Грозном минимум пять раз.

Напомним, победа позволила ЦСКА оторваться от занимающего пятое место «Ахмата» в турнирной таблице Премьер-лиги на восемь баллов.