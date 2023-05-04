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Колосков: «Хотел бы, чтоб Слуцкий вернулся к работе тренером»

04 Мая 2023 • 19:18 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
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07.05 16:30

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что хотел бы возвращения Леонида Слуцкого к тренерской деятельности.

«Мне бы хотелось, чтобы Слуцкий вернулся к работе тренером. Леонид Викторович – это воспитанник нашей тренерской школы, который работал в Англии, Нидерландах. А в ЦСКА он показал, что может работать на самом высоком уровне с футболистами высокой квалификации», - цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, что известный специалист сегодня отмечает день рождения – ему исполнилось 52 года. Ранее тренер работал с такими клубами как столичный ЦСКА, «Крылья Советов», казанский «Рубин», нидерландский «Витесс» и английский «Халл Сити».

Слуцкий покинул «Рубин» в конце прошлого года и уже почти половину календарного года никого не тренирует.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Вячеслав Колосков
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