Колосков: «Хотел бы, чтоб Слуцкий вернулся к работе тренером»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что хотел бы возвращения Леонида Слуцкого к тренерской деятельности.

«Мне бы хотелось, чтобы Слуцкий вернулся к работе тренером. Леонид Викторович – это воспитанник нашей тренерской школы, который работал в Англии, Нидерландах. А в ЦСКА он показал, что может работать на самом высоком уровне с футболистами высокой квалификации», - цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, что известный специалист сегодня отмечает день рождения – ему исполнилось 52 года. Ранее тренер работал с такими клубами как столичный ЦСКА, «Крылья Советов», казанский «Рубин», нидерландский «Витесс» и английский «Халл Сити».

Слуцкий покинул «Рубин» в конце прошлого года и уже почти половину календарного года никого не тренирует.

«Сейчас Слуцкий занят другой деятельностью, а как тренер он закончился» — Канчельскис