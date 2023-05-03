Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» раскритиковал негативные тенденции в современном российском футболе.

«Сейчас у нас не футбол, а не неразбериха! Куча легионеров в отечественном спорте! Сейчас самое время заменить их нашими игроками. Видимо, у людей, которые руководят нашим футболом, другие мысли на этот счёт. В конце 80-х всё развалили, всё продали. Ещё тогда стало понятно, что ни к чему хорошему это не проведёт. Во времена СССР я выступал с главным докладом в УЕФА, сейчас нас оттуда выгнали. Сейчас у нас в футболе полный бардак, тренеры платят за свои лицензии. Своим не дают работать, всех везут из-за границы.

У нас до сих пор не прижился скоростной футбол. Игроки не умеют быстро думать на поле! Кто у нас играет в топ-чемпионатах на ведущих ролях? Нет там никого. На багаже Советского Союза куча игроков уехали выступать в лучшие лиги мира на ключевые роли, сейчас такого нет», - сказал Костылев.