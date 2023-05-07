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Пономарёв: «Уверен, что ЦСКА выиграет серебро чемпионата» эксклюзив

07 Мая 2023 • 19:16 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
2:1
Оренбург
окончен

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «армейцев» в матче против «Оренбурга».

«Нормальная победа. «Оренбург» ведь крепкая команда, которая многим даёт бой. Но оборона у них слабая. Я посмотрел - они пропустили 48 мячей. Так что победа ЦСКА не стала каким-то удивлением. Я, правда, думал, что счёт будет 1:0. Но получилось 2:1, причем последний мяч «Оренбурга» уже ничего не значил. ЦСКА провел хороший матч, только последние 10 минут они зачем-то успокоились и просто катали мяч. Так нельзя, надо атаковать.

Теперь ЦСКА на втором месте. Я хочу поздравить команду, потому что вопрос с серебряными медалями практически решен. «Ростов» посыпался и посыпется ещё, «Спартак» тоже вряд ли поднимется так. Так что все условия для того, чтобы занимать второе место, есть у ЦСКА. Я вот уверен, что ЦСКА выиграет серебро чемпионата», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Оренбург Владимир Пономарёв
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