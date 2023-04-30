Гол в ворота «Пари НН» стал для Оганесяна первым в Премьер-лиге

Молодой форвард «Оренбурга» Степан Оганесян сегодня поразил ворота «Пари НН» в домашнем матче своей команды. Особую ценность этому голу придаёт то, что он стал единственным в игре и, разумеется, победным.

Как сообщает Opta Sports, этот гол для 21-летнего Оганесяна является первым забитым в элитном дивизионе России. И в более молодом возрасте за «Оренбург» забивали только Дмитрий Ефремов, Иван Башич и Артем Галаджан.

Напомним, что после важной домашней победы «Оренбург» сравнялся с московским «Динамо» и «Краснодаром» по очкам – у трех команд их по 39. «Бело-голубые» из-за последних неудач скатились на седьмое место, «быки» - на шестом месте, «Оренбург» замыкает первую восьмёрку.