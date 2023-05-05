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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин считает, что ЦСКА будет очень тяжёло в матче с «Оренбургом»

05 Мая 2023 • 21:16 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
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07.05 16:30

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин высказался в преддверии матча 26-го тура чемпионата России между «армейцами» и «Оренбургом».

«В матче с «Оренбургом» «армейцам» будет очень тяжело, даже несмотря на то, что они играют дома. ЦСКА на неделе провел кубковую игру, а «Оренбург» готовился всю неделю. У «Оренбурга» хороший состав. Марцел Личка – один из лучших тренеров в РПЛ», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

Специалист подытожил, что ЦСКА должен одержать победу в этой тяжелой игре, что попасть в тройку по итогам сезона.

Матч ЦСКА – «Оренбург» состоится 7 мая, начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Оренбург Александр Гришин Марцел Личка
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ЦСКА МОСКВА ОРЕНБУРГ
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