Гришин считает, что ЦСКА будет очень тяжёло в матче с «Оренбургом»

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин высказался в преддверии матча 26-го тура чемпионата России между «армейцами» и «Оренбургом».

«В матче с «Оренбургом» «армейцам» будет очень тяжело, даже несмотря на то, что они играют дома. ЦСКА на неделе провел кубковую игру, а «Оренбург» готовился всю неделю. У «Оренбурга» хороший состав. Марцел Личка – один из лучших тренеров в РПЛ», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

Специалист подытожил, что ЦСКА должен одержать победу в этой тяжелой игре, что попасть в тройку по итогам сезона.

Матч ЦСКА – «Оренбург» состоится 7 мая, начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.