Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев не входит в сферу интересов клубов итальянской Серии А.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», на данный момент клубы из Италии не рассматривают футболиста российской сборной, как потенциальное усиление. В 2021 году Дивеев действительно был в списках «Болоньи» и «Удинезе», но до конкретики тогда не дошло. Сейчас в Италии кандидатура «армейца» не рассматривается.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Игорь Дивеев не может договориться с руководством ЦСКА о новом контракте. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего защитника 20 матчей в рамках всех состязаний, в которых игрок забил один гол при одном ассисте. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в шесть миллионов евро.