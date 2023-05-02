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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дивеевым не интересуются команды Серии А эксклюзив

02 Мая 2023 • 17:46 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
07.05 16:30

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев не входит в сферу интересов клубов итальянской Серии А.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», на данный момент клубы из Италии не рассматривают футболиста российской сборной, как потенциальное усиление. В 2021 году Дивеев действительно был в списках «Болоньи» и «Удинезе», но до конкретики тогда не дошло. Сейчас в Италии кандидатура «армейца» не рассматривается.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Игорь Дивеев не может договориться с руководством ЦСКА о новом контракте. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего защитника 20 матчей в рамках всех состязаний, в которых игрок забил один гол при одном ассисте. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в шесть миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев
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ЦСКА МОСКВА ОРЕНБУРГ
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