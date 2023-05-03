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Орещук: «Неправильно говорить, что игра «Оренбурга» — это стопроцентная заслуга Лички»

03 Мая 2023 • 14:47 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
07.05 16:30

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о работе главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички.

После 25 туров РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Столько же баллов имеет в своём активе «Динамо», занимающее седьмую строчку.

По мнению Орещука, неправильно все заслуги «Оренбурга» приписывать исключительно Личке, так как эта команда сильно зависит от игры аргентинских футболистов.

«Неправильно было бы говорить, что игра «Оренбурга» — это стопроцентная заслуга Лички. Это работа спортивного департамента, который взял таких футболистов и Личка уже всё построил. Игра «Оренбурга» строится за счёт индивидуальных действий», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Оренбург» проведёт 7 мая против ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Орещук Оренбург Марцел Личка
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ЦСКА МОСКВА ОРЕНБУРГ
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