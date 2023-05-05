В «Оренбурге» заявили о намерении выкупить Оганесяна у «Спартака»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о будущем нападающего команды Степана Оганесяна, правами на которого владеет «Спартак».

По словам Еремякина, решение о возможном выкупе 21-летнего футболиста будет принято по окончании текущего сезона.

«Степан хорошо проводит нынешний сезон. В нашей команде сейчас высокая конкуренция, и желательно, чтобы он больше играл. У «Оренбурга» есть право выкупа, и высока вероятность того, что мы им воспользуемся», — цитирует Еремякина Sport24.

В текущем сезоне Оганесян провёл за «Оренбург» 19 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Сейчас портал Transfermarkt оценивает молодого игрока в 500 тысяч евро.