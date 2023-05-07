Чалов забил второй гол в ворота «Оренбурга»

В эти минуты подходит к концу матч 25-го тура Премьер-лиги, в котором играют ЦСКА и «Оренбург». «Армейцы» забили быстрый гол, когда Хесус Медина подал с углового точно на Игоря Дивеева, и тот головой переправил мяч в дальнюю часть ворот. Ближе к финальному свистку тот же Медина снова ассистировал одноклубнику. На сей раз он отобрал мяч на левом фланге и вывел на убойную позицию Фёдора Чалова, который метко пробил в левую часть ворот.

Счет стал 2:0, ЦСКА точно станет вторым по итогам тура. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.