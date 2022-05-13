Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Каррера признался, что не сможет посетить финал Кубка России

13 Мая 2022 • 18:51 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Енисей
окончен

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, по какой причине не приедет в Москву на финал Кубка России.

«Я бы с радостью приехал на финал Кубка России в Москву, но из-за семейных проблем, к сожалению, не смогу приехать», — приводит слова Карреры «Чемпионат».

Итальянский специалист руководил «красно-белыми» с 2016 по 2018 год. Именно он привёл команду к долгожданному чемпионству в России. В сезоне-2016/17 московский клуб праздновал победу в РПЛ.

Напомним, бывшая команда Карреры, «Спартак», сыграет в финале Кубка России против «Динамо» 29 мая. 13 мая прошла техническая жеребьёвка, по итогам которой, «красно-белые» выступят номинальными хозяевами.

Финальный матч состоится в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 17:00 мск.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Массимо Каррера
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Мая
18:51 · Кубок России
Каррера признался, что не сможет посетить финал Кубка России
13:06 · Кубок России
Романцев высказал мнение по финалу «Спартак» - «Динамо»
13:03 · Кубок России
40 миллионов причин победить: Стали известны призовые за победу в Кубке России
12:58 · Кубок России
Лаксальт о финале Кубка России: Это будет великая игра для всех
12:52 · Кубок России
Романцев: Престижность Кубка России восстановлена 1
12:35 · Кубок России
Стало известно время начала финала Кубка России 1
11:40 · Кубок России
Таски надеется, что «Спартак» выиграет Кубок России
09:22 · Кубок России
Ваноли: «Лужники» для меня счастливый стадион
12 Мая
22:52 · Россия. Премьер-лига
Бакаев – о победе над «Енисеем»: «Приберегли реализацию для «Зенита»
18:13 · Кубок России
Захарян о финале Кубка со «Спартаком»: «Будет трудно, но нас ждёт интересная игра»
15:58 · Кубок России
Петровский: «Енисей» сыграл в открытый футбол и запомнился всем»
13:54 · Кубок России
Бывший защитник «Спартака» Парфёнов высказался о фаворите финального матча Кубка России
13:33 · Кубок России
Гаджиев назвал фаворита в финале Кубка России
12:57 · Кубок России
Силкин: Победа в Кубке России окупит все неудачи «Спартака» и «Динамо»
12:34 · Кубок России
Пресняков: Реализация «Спартака» была на уровне первенцев пивного завода 1
Все новости