Каррера признался, что не сможет посетить финал Кубка России

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, по какой причине не приедет в Москву на финал Кубка России.

«Я бы с радостью приехал на финал Кубка России в Москву, но из-за семейных проблем, к сожалению, не смогу приехать», — приводит слова Карреры «Чемпионат».

Итальянский специалист руководил «красно-белыми» с 2016 по 2018 год. Именно он привёл команду к долгожданному чемпионству в России. В сезоне-2016/17 московский клуб праздновал победу в РПЛ.

Напомним, бывшая команда Карреры, «Спартак», сыграет в финале Кубка России против «Динамо» 29 мая. 13 мая прошла техническая жеребьёвка, по итогам которой, «красно-белые» выступят номинальными хозяевами.

Финальный матч состоится в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 17:00 мск.