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Ваноли: «Могли забивать раньше и закрывать матч раньше, чтобы сэкономить силы»

11 Мая 2022 • 22:06 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Енисей
окончен

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился впечатлениями от матча с «Енисеем» (3:0) в эфире канала «Матч ТВ».

- Победа получилась классной, моментов было огромное количество. Если бы реализовали половину, счет мог быть около 7:0. Все получилось или не совсем?

- Мы, как вы правильно заметили, могли забивать раньше и закрывать матч раньше, чтобы сэкономить силы. Но получилось так, как получилось. Этот матч был для нас чрезвычайно важен, мы очень хотели выйти в финал. Иногда излишнее желание может сковывать футболистов. Тем не менее, мы заслужили эту победу, я благодарен ребятам.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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