Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнюю победу «красно-белых» над «Енисеем» со счётом 3:0.

«Понравилась игра. Весёлый матч был. Я поражен тренерским штабом «Енисея». Для чего играть со «Спартаком» в открытый футбол? Я понимаю, что они обыграли «Локомотив» и «Рубин». Но всё равно для меня не понятна тактика. Если ты хочешь добиться результата, нужно было играть от обороны и искать свои шансы. Хорошо, что «Спартак» забил три, а не шесть-семь. Понятно, что у «Енисея» были моменты, но полноценными эти моменты не назовешь.

Есть небольшое ощущение, что «Енисей» играл не на результат, а для себя. Наверное они хотели показать, что они хорошая команда. Никто ведь с этим не спорит, но всегда нужно играть на результат. Если бы «Енисей» выбрал другую тактику, «Спартаку» было бы гораздо сложнее вскрывать их оборону. Для болельщиков это хороший футбол: хорошая скорость, быстрые атаки, быстрое движение мяча. Но тренеры напрасно думали, что со «Спартаком» можно играть в открытый футбол.

В финале будет совсем другой футбол. Матч будет более закрытый. «Динамо» будет играть в свой футбол, ждать моменты, вскрывать оборону «Спартака» флангами. По уровню и игре команды одинаковые. У «Динамо» провалы в игре были, несмотря на то место, которое они занимают в чемпионате. Матч будет очень интересным, но много голов не жду. Думаю, будет максимум два гола», - сказал Деменко.