Ловчев: «Если «Спартак» и «Динамо» не будут играть в финале, то надо закрывать эти команды»

Бывший футболист Евгений Ловчев высказал мнение о полуфинальных матчах Кубка России.

«Я на днях сказал, что «Спартак» и «Динамо» должны играть в финале Кубка — вообще вопросов никаких не должно быть. Если они не будут играть в финале, то надо закрывать эти команды», – цитирует слова Ловчева «Чемпионат».

По мнению эксперта, «Динамо» было намного сильнее «Алании», владикавказский клуб допускал очень много ошибок. Ловчев считает, что «Спартак» тоже сильнее «Енисея», но как проведет матч команда, никто не знает.

10 мая «Динамо» вышло в финал Кубка России, обыграв «Аланию» со счетом 3:0. Второй финалист станет известен 11 мая, «Спартак» примет на своем поле «Енисей».