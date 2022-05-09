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Кубок России

Мостовой не верит в домашние поражения «Динамо» и «Спартака» в полуфинале Кубка России

09 Мая 2022 • 22:06 Комментировать
Динамо Москва
...
Алания
Через 16 ч. 52 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матчей 1/2 финала Кубка России.

Напомним, «Динамо» сыграет с «Аланией», «Спартак» примет «Енисей».

Мостовой считает «Динамо» и «Спартак» фаворитами своих полуфинальных пар. Команды будут выступать с соперниками на класс ниже, вдобавок на своём поле. Эксперт считает, что московские команды бросят все силы, чтобы выйти в финал Кубка России.

«Я не знаю, что должно произойти, чтобы «Динамо» и «Спартак» проиграли дома», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Завтра, 10 мая «Динамо» в Москве на стадионе имени Льва Яшина примет «Аланию» в рамках полуфинального матча Кубка России. Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

11 мая «Спартак» на «Открытие Арене» сыграет против «Енисея». Этот матч обслуживать будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Начало матча – в 19:30 мск.   


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10.05  16:30 Динамо Москва ... Алания 1.50 4.30 7.00
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