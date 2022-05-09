Мостовой не верит в домашние поражения «Динамо» и «Спартака» в полуфинале Кубка России

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матчей 1/2 финала Кубка России.

Напомним, «Динамо» сыграет с «Аланией», «Спартак» примет «Енисей».

Мостовой считает «Динамо» и «Спартак» фаворитами своих полуфинальных пар. Команды будут выступать с соперниками на класс ниже, вдобавок на своём поле. Эксперт считает, что московские команды бросят все силы, чтобы выйти в финал Кубка России.

«Я не знаю, что должно произойти, чтобы «Динамо» и «Спартак» проиграли дома», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Завтра, 10 мая «Динамо» в Москве на стадионе имени Льва Яшина примет «Аланию» в рамках полуфинального матча Кубка России. Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

11 мая «Спартак» на «Открытие Арене» сыграет против «Енисея». Этот матч обслуживать будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Начало матча – в 19:30 мск.