Червиченко: «Енисей» может обыграть «Спартак» только случайно»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России, в котором «Спартак» примет на своём поле «Енисей».

Бизнесмен считает, что у красноярской команды нет практически никаких шансов обыграть «Спартак».

«Игроки «Спартака» сами по себе сильнее и должны на классе обыгрывать «Енисей». Кроме как случайно, у красноярцев нет шансов обыграть «красно-белых», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Енисей» состоится завтра, 11 мая. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.