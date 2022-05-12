Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от полуфинального матча Кубка России с «Енисеем» и ожиданиями от финала с «Динамо».

- Как вам игра с «Енисеем»?

- Она была веселой, насыщенной. Но это ожидаемо, потому что было очевидно – «Спартак» приложит максимум усилий, чтобы оправдать свои посредственные выступления в чемпионате. Надо было попадать в финал, чтобы постараться получить заветный кубок. Я был в восторге от большого количество моментов, которое создавали спартаковцы. Хотя я могу и поругать кое-кого за расхлябанность при выполнении обычного технического момента. Перебрось спокойно через вратаря, и забивай. Не три можно было забить, а шесть. Но в целом «Спартак» показал дисциплинированную игру, что меня порадовало. Ваноли сумел заставить футболистов играть строго по установке. Это особенно касается обороны. Ни один из защитников не бросал свою зону, как раньше это делали Джикия, Жиго и Айртон. Они постоянно подключались вперед, оголяя зоны и оставляя их на съедение соперникам. Защита вчера играла в унисон, при хорошей подготовке Максименко.

- Вам понравилась игра Максименко?

- Я даже был удивлен. После того, как его стали менять с Селиховым, он взялся за ум, начал играть спокойно, уверенно. Рад, что в «Спартаке» идут такие поправки. А по игре в нападении могу сказать, что команда стала много атаковать. Это благодаря перемещениям в середине поля. Поэтому и при атаках соперника много футболистов отходит к своим воротам.

- Николсон мог уходить с хет-триком на перерыв, но в итоге остался вообще без гола. Он разочаровал?

- У футболистов такого ранга моментов до фига, а они по-детски распоряжаются мячом. Это безответственность. Даже Бакаев, который вчера забил, имел еще два стопроцентных момента. Там надо было только вспомнить, как забивает Месси, или еще кто-то высокого уровня. Он спокойно перебрасывает вратаря и забивает в пустые ворота. Зачем лупить в голкипера? Промес вчера ожил и играл намного полезнее, чем во многих матчах. Но он тоже имел много отличных моментов, которые не смог реализовать. Это может плохо аукнуться в финале с «Динамо». Там надо будет использовать любой шанс, потому что у соперника молодая, ответственная команда, которая не будет прощать.

- Что думаете о предстоящем финале с «Динамо»?

- Будут встречаться команды, которые имеют армии преданных болельщиков. Матч будет очень интересный и важный.

- В финале кому стоит отдать предпочтение: Максименко или Селихову?

- Пусть Ваноли решает.

- Для «Спартака» или «Динамо» поражение в финале станет провалом?

- Любое поражение может считаться таковым. И не важно, какая цель стоит перед командой. Поражение – это отсутствие денег, пренебрежительное отношение соперника, критика тренера. Это негатив, который тут же появляется. Я очень хочу, чтобы «Спартак» выиграл кубок, чтобы реабилитировать себя за неудачный чемпионат.

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- Вы примите такую реабилитацию?

- А вы как думаете? В любой стране, когда команда выигрывает кубок – это большой успех. Это ценится также, как чемпионство. Многие считают, что кубок – это второсортный турнир. Ничего подобного.

- Но в этом сезоне он не дает путевку в еврокубки.

- Престиж Кубка России все равно не падает. Есть принципы и история, в которой записано кто стал чемпионом сезона, а кто обладателем кубка.

Елена Григорьевская