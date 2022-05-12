Кавазашвили поздравил «Спартак» с выходом в финал Кубка России

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался по поводу выхода московского «Спартака» в финал Кубка России.

Кавазашвили сказал «Спорт-Экспрессу», что его неприятно удивила плохая реализация «Спартака», который из 15 своих моментов воплотил в голы только три, но «красно-белые» явно прибавили во всех компонентах игры, а в особенности в оборонительных действиях. Экс-вратарь поздравил спартаковцев с выходом в финал и отметил, что с нетерпением ждёт финального матча с «Динамо».

Напомним, что «Спартак» обыграл «Енисей» со счётом 3:0. Финал Кубка России между «красно-белыми» и «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».