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Кубок России

Кавазашвили поздравил «Спартак» с выходом в финал Кубка России

12 Мая 2022 • 12:10 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Енисей
окончен

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался по поводу выхода московского «Спартака» в финал Кубка России.

Кавазашвили сказал «Спорт-Экспрессу», что его неприятно удивила плохая реализация «Спартака», который из 15 своих моментов воплотил в голы только три, но «красно-белые» явно прибавили во всех компонентах игры, а в особенности в оборонительных действиях. Экс-вратарь поздравил спартаковцев с выходом в финал и отметил, что с нетерпением ждёт финального матча с «Динамо».

Напомним, что «Спартак» обыграл «Енисей» со счётом 3:0. Финал Кубка России между «красно-белыми» и «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Анзор Кавазашвили
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